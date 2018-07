Bobst erhält Großauftrag von CPC Packaging

CPC Packaging hat in drei Flachbettstanzen für seinen Geschäftsbereich Faltschachteln und in eine Tiefdruckmaschine für flexible Verpackungen von Bobst investiert.

Novacut (Quelle: Bobst)

Die Flachbettstanze Mastercut 145 PER für Großauflagen produziert mit einer Geschwindigkeit von 9500 Bogen pro Stunde und ist für Bogenbreiten bis zu 145 cm ausgelegt. Für das Stanzen durchschnittlicher Auflagengrößen investierte CPC in die Expertcut 145 PER, für kleinere Losgrößen in die Flachbettstanze Novacut 106 ER.

www.dpicard.ch Expertcut 145 PER (Quelle: Bobst)

www.dpicard.ch Mastercut 145 PER (Quelle: Bobst)

Die Tiefdruckmaschine RS 6003C HS für die Herstellung flexibler Verpackungen ist unter anderem mit dem Bobst TAPS-System (Total Automatic Pre-register Setting) für das vollautomatische Vorregistern ausgestattet. Darüber hinaus wird Bobst bei CPC Packaging die bereits vorhandene Tiefdruckmaschine nachrüsten.

Die Installation der Maschinen ist für das zweite Halbjahr 2018 an verschiedenen Standorten von CPC Packaging vorgesehen.

CPC Packaging wurde 1986 gegründet und beschäftigt 650 Mitarbeiter an neun Standorten in Frankreich und Deutschland. Bei einem Jahresumsatz von aktuell EUR 140 Millionen produziert CPC Faltschachteln, flexible Verpackungen und Etiketten.