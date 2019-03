DFTA Award 2019

Auszeichnung herausragender und exzellenter Leistungen im Flexo- und Verpackungsdruck

Der DFTA Flexodruck Fachverband e.V. hat am Abend des 06. März 2019 in der Alten Reithalle Stuttgart die besten Druckereien und Vorstufenbetriebe in insgesamt acht Kategorien ausgezeichnet.

Rund 350 Vertreter der Flexo- und Verpackungsdruckbranche waren zur Abendveranstaltung in die Alten Reithalle Stuttgart gekommen. Die Preisverleihung fand im Rahmen der ProFlex 2019 statt, der jährlichen Fachtagung mit Leistungsschau des DFTA Flexodruck Fachverbandes. Seit 2011 wird der begehrte Preis alle zwei Jahre verliehen und gilt als renommierte und angesehene Auszeichnung in der Branche. Moderiert wurde die Verleihung von Live-Speaker und Event-Moderator Nicolai des Coudres, der mit Witz und Esprit der Veranstaltung seine eigene Note gab.

Anzeige

Im Vergleich zum DFTA AWARD 2017 konnte die Jury, bestehend aus Mitgliedern des DFTA-Präsidiums, erneut eine Qualitätssteigerung feststellen. ,,Zu unserer Überraschung wurden dann doch die Besten nochmal besser, als vor zwei Jahren; und diese Clique ist anscheinend kein geschlossener Kreis. Als Freund des Flexodrucks sieht man das natürlich mit großer Freude. Einerseits wegen der weiter verbesserten Druckqualität, andererseits durchaus aber auch wegen des Signals, dass der Flexodruck immer noch Luft nach oben hat.‘‘, so Prof. Dr. Martin Dreher, Vorsitzender des Bewertungskomitees und wissenschaftlicher Leiter des DFTA-Technologiezentrums.

Unter den rund 150 Einsendungen konnten die Jurymitglieder neben der herausragenden Qualität auch die zunehmende Bedeutung des Flexodrucks wieder einmal erkennen.

Das könnte Sie auch interessieren: