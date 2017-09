Asahi Photoproducts Europe verstärkt sein Team mit drei neuen Flexo-Experten

Asahi Photoproducts, ein Pionier in der Entwicklung von Fotopolymerplatten für den Flexodruck, hat heute die Verstärkung seines europäischen Teams mit drei neuen Teammitgliedern bekannt gegeben. Stephan Doppelhammer, Andre Jochheim und Dennis Hubbeling bringen ihre fundierten Fachkenntnisse im Flexodruck für die Etiketten- und Verpackungsbranche bei Asahi Photoproducts Europe ein. Diese Neuzugänge spiegeln die anhaltenden Personalinvestitionen von Asahi Photoproducts wider, mit denen das Unternehmen vier Jahre ununterbrochenes Wachstum feiert und sich für weiteres Wachstum in der Zukunft positioniert.

„Seit meinem Einstieg in die Branche vor über 30 Jahren hat sich unser Kundenstamm durchweg positiv entwickelt“, sagt David Galton, Sales Director von Asahi Photoproducts Europe. „Parallel dazu haben wir kontinuierlich in unser Personal investiert. Mit den jüngsten Neuzugängen in unserem Team sind wir bestens aufgestellt, um unsere nächste Wachstumsphase zu beschleunigen.“