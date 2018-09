A&R Carton Graz feiert Firmenjubiläum

Dieses Jahr blickt A&R Carton Graz auf 150 Jahre bewegte Firmengeschichte zurück. Seit den Anfängen im Jahr 1868 als Lithografische Kunstdruckanstalt konnte sich A&R Carton Graz dank technischer Kompetenzen und speziellem Know-how als einer der führenden europäischen Verpackungshersteller mit internationalem Kundenstamm etablieren. Aus diesem Anlass konnten Gäste aus Politik und Wirtschaft ein Blick hinter die Kulissen der Verpackungsdruckerei in Europa werfen.

FOTO STRAMETZ Von links: Josef Pesserl (AK Steiermark), Prof. Dr. Josef Smolle, Brigitte Marold (WK Steiermark), Peter Szabó (A&R Carton Graz), Christian Kehrer (WdF-Steiermark), Gernot Pagger (IV Steiermark)

150 Jahre Firmengeschichte liegen hinter A&R Carton Graz, welche am 5.9. mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft gefeiert wurden. Auf Einladung von IV- und WdF-Steiermark zusammen mit A&R Carton Graz Geschäftsführer Ing. Peter Szabó konnten rund 70 Gäste einen Blick hinter die Kulissen werfen und hautnah erleben wie Verpackungen bekannter Marken hergestellt werden. Grußworte zu diesem besonderen Anlass wurden von Prof. Dr. Josef Smolle im Namen von Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und von Brigitte Marold, Fachgruppengeschäftsführerin der Papierindustrie der Wirtschaftskammer Steiermark überbracht.

Teil des Programmes waren neben einem Rundgang durch die Produktion auch die Premiere des Lehrlingsfilms „Lehrberufe bei A&R Carton Graz“, der von den eigenen Lehrlingen für Interessenten und zukünftige Lehrlinge produziert wurde. Weitere Feierlichkeiten mit internationalen Kunden fanden am Abend des 6.9. in der Alten Universität statt, während am Samstag den 8.9. ein großes Mitarbeiter-Familien-Fest am Standort stattfand. „Unser 150jähriges Firmenjubiläum ist auch für mich als Geschäftsführer ein ganz besonderes Ereignis – das erlebt man in seiner beruflichen Laufbahn vermutlich nur einmal. Dementsprechend wollen wir das gemeinsam mit Netzwerkpartnern, Kunden und der Belegschaft zelebrieren“, so Geschäftsführer Ing. Peter Szabó.

Über A&R Carton Graz

Als Kunstdruckerei 1868 geründet, wurde das Unternehmen zuerst von der Familie Wall und ab 2001 vom US-amerikanischen MWV-Konzern zu einem der führenden Unternehmen der Faltschachtelindustrie ausgebaut. Die Übernahme durch AR Carton, Teil der internationalen AR Packaging Group, erfolgte im Mai 2015. Heute zählt A&R Carton Graz mit 36.000 m² Produktions- und Logistikfläche und rund 410 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu den größten Verpackungsherstellern in Europa. Produziert werden hochwertige Faltschachteln für die Tabak-, Süßwaren- und Konsumgüterindustrie. Die klassische Faltschachtelproduktion im Offsetdruck mit Stanz- und Klebezone, sowie der industrielle Rotationstiefdruck kombiniert mit innovativen Veredelungsverfahren, bieten Kunden viele Möglichkeiten. Das Unternehmen bedient die gesamte Wertschöpfungskette, verfügt auch über ein erfolgreiches Designteam zur strukturellen Verpackungsentwicklung und ist der einzige österreichische Tiefdrucker, welcher seine Druckzylinder im Werk selbst herstellt. Zum internationalen Kundenstamm zählen bekannte Markenhersteller wie Mars, Wrigley, Mondelēz, Triumph, British American Tobacco und Imperial Tobacco.