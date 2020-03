Drucklacke

Altana vollzieht Erwerb der Schmid Rhyner AG

Der Spezialchemiekonzern Altana hat den Erwerb des Überdrucklack-Spezialisten Schmid Rhyner AG vollzogen. Schmid Rhyner gehörte bislang zur schweizerischen Conzzeta Gruppe.

Der Zukauf war am 20. Dezember 2019 angekündigt worden. Die Schmid Rhyner AG wird in den Altana Geschäftsbereich Actega integriert, der hierdurch einen strategischen Ausbau erfährt.

Schmid Rhyner wurde 1880 gegründet. Mit Hauptsitz im schweizerischen Adliswil und einer Tochtergesellschaft in New Jersey (USA) vertreibt das Unternehmen mit knapp 80 Mitarbeitern seine Produkte weltweit in über 100 Ländern und hat 2018 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro erzielt. Die Schmid Rhyner AG ist auf Lösungen im Bereich der Druckveredelung und des Digitaldrucks spezialisiert. Neben dem Schutz von Verpackungen erzielen die Produkte auch eine Vielzahl optischer Effekte.