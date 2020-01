Matt- und Glanzlacke für Verpackungen

Altana übernimmt Drucklackhersteller Schmid Rhyner AG

Der Spezialchemiekonzern Altana übernimmt nach eigenen Angaben den Schweizer Überdrucklack-Spezialisten Schmid Rhyner AG und will damit seinen Geschäftsbereich Actega strategisch ausbauen. Die Akquisition beinhaltet Produktion, Forschung und Entwicklung in der Schweiz sowie eine Tochtergesellschaft in den USA mit insgesamt rund 80 Mitarbeitern.

Schmid Rhyner ist auf Lösungen im Bereich der Druckveredelung spezialisiert und erzielte 2018 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro. Das 1880 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im schweizerischen Adliswil und einer Tochtergesellschaft in New Jersey (USA) vertreibt seine Produkte weltweit in über 100 Ländern.

Neben dem Schutz von Verpackungen mit Matt- und Glanzlacken erzielen die Produkte von Schmid Rhyner eine Vielzahl optischer Effekte. Zudem entwickelt das Unternehmen Lösungen für den Bereich des Digitaldrucks. „Wir erschließen damit neue Märkte und Anwendungen insbesondere bei flexiblen Verpackungen und im Digitaldruck“, so Thorsten Kröller, Leiter des Altana Geschäftsbereichs Acetga.

Jakob Rohner, Vorstandsvorsitzender der Schmid Rhyner AG: “Wir profitieren von den erweiterten Distributionskanälen von Actega. Damit stellen wir die Weichen für unser zukünftiges Wachstum.“