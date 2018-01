ProFlex 2018: Treffpunkt der Flexo- und Verpackungsbranche

Vom 07.03. bis 08.03.2018 findet in Stuttgart die ProFlex statt, die zentrale Fachbörse des Flexo- und Verpackungsdrucks. An zwei Veranstaltungstagen können Sie in der Hochschule der Medien in Stuttgart die spannende Vielfalt der Branche kennenlernen und dabei ein abwechslungsreiches und interessantes Programm mit einigen Highlights genießen.

Für die ProFlex 2018 hat die DFTA wieder Themen ausgesucht, die für die Zukunft des Flexodrucks eine entscheidende Bedeutung haben. Einen technischen Schwerpunkt setzen die Vorträge und Druckdemonstrationen im DFTA-Technologiezentrum im Bereich Wellpappe und der flexiblen Verpackung.

Demgegenüber wird am ersten Veranstaltungstag den Faktor Mensch in einer spannenden Keynote zum Thema Personalmanagement im Mittelpunkt gestellt. Denn es sind die Mitarbeiter, die den entscheidenden Beitrag zu jedem Erfolg leisten. Und weil die Zukunft nicht ohne gut ausgebildeten Nachwuchs angepackt werden kann , zeichnen wir auf der ProFlex zum ersten Mal die TOP-Ausbilder 2018 aus.

Auch der zweitn Tag beginnt mit einer interessanten Keynote im Rahmen eines Event-Vortrags zum Thema IT-Sicherheit und dem Schutz vor Cyberkriminalität.

Wie immer bietet sich während den zwei Veranstaltungstagen auch die Gelegenheit zum Austausch und der Vertiefung von Fachwissen mit zahlreichen Branchenexperten.

Für die Abendveranstaltung hat die DFTA wieder ein attraktives Programm in einer neuen Location ausgedacht. Lassen Sie sich überraschen. Wir freuen uns auf Sie!

Alle weiteren Informationen zum großen Flexo- und Verpackungsevent finden Sie auf der DFTA-Website!