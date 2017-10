500. Miraflex von Windmöller & Hölscher verkauft

Miraflex der Typenreihen C, A und S produziert in rund 70 Ländern weltweit. Zur drupa 2016 wurde die neue Generation Miraflex II vorgestellt. Die 500. Maschine dieser Baureihe, eine Miraflex II CM8, geht an den pakistanischen Verpackungsmittelhersteller Packages Ltd.

Das Unternehmen wurde 1965 als Joint-Venture zwischen der Ali Group of Pakistan und der schwedischen Firma Akerlund & Rausing gegründet und beschäftigt heute mehr als 1500 Mitarbeiter. Packages Ltd. ist der größte Hersteller flexibler Verpackungen in Pakistan. In den letzten Jahren ist das Unternehmen stark gewachsen und entsprechend hoch ist der Investitionsbedarf. Neben der acht Farben Miraflex II bestellte Packages Ltd. auch eine 7-Schicht- Blasfolienanlage Varex II, die erste Anlage dieser Art in Pakistan!

Zwischen Packages Ltd. und W&H besteht eine langjährige Kundenbeziehung. „Bereits in 2009 investierte Packages in eine Blasfolienanlage Varex, und in 2014 schließlich installierte das Unternehmen die erste Tiefdruckmaschine vom Typ Heliostar SL in Pakistan“, berichtet Gerhard Schoone, W&H Verkaufsleiter Südasien.

Packages Ltd. schätzt insbesondere die Schulungsangebote, die Windmöller & Hölscher in der W&H Academy für Kundenpersonal anbietet. Die Maschine wird im Oktober an Packages Ltd. ausgeliefert; die Aufnahme der Produktion ist für Dezember 2017 geplant.