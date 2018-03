Prof. Karl-Heinz Meyer, der erste Leiter des DFTA-Technoligiezentrums. Er hat an der "Idee Technologiezentrum" entscheidend mitgewirkt (Quelle: G&K TechMedia)

Hat entscheidende Impulse gesetzt: Der erste DFTA-Präsident Wolfgang C.-O. Kurz. Durch sein persönliches Engagement hat er maßgeblich dazu beigetragen, die DFTA mit ihrem Technologiezentrum zu einem der weltweit führenden Verbände in der Flexo- und Verpackungsdruckindustrie werden zu lassen (Quelle: G&K TechMedia)

Unterzeichnung des Kooperationsvertrages zwischen der DFTA und der Hochschule der Medien (HdM) im Jahr 1993. Von links: Senator Wolfgang C.-O. Kurz, Prof. Bernd Kauser und Gerd Lemke (Quelle: G&K TechMedia)

25 Jahre DFTA-Technologiezentrum (TZ): Von der Vision zur Wirklichkeit. Umbauphase an der Hochschule der Medien in Stuttgart zur Installation der Flexodruckmaschine "Lemo Meisterflex". Die neue Flexodruckmaschine im DFTA-TZ wurde am 18. Juni 1994 feierlich eingeweiht (Quelle: G&K TechMedia)