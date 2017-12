Wie tickt der Rest der Flexodruck-Welt eigentlich?

Prof. Dr. Martin Dreher, Wissenschaftlicher Leiter des DFTA-Technologiezentrums, beurteilte als Mitglied einer internationalen Award-Jury mit über die Flexodruckqualtät von Verpackungen. Dabei machte er interessante Beobachtungen und Erfahrungen, die zum Teil erheblich von der Situation im deutschsprachigen Flexodruckmarkt abweichen.

Die daraus gezogenen Lehren können den hiesigen Markteilnehmern dazu dienen, sich frühzeitig auf Wünsche und Erwartungen der internationalen Klientel einzustellen.

Die eingereichten Druckmuster für den DFTA-Award 2017 hinterließen bei der Jury und dessen Vorsitzenden Martin Dreher einen überaus positiven Eindruck und die Gewissheit, dass sich der Flexodruck in keinster Weise hinter anderen Druckverfahren verstecken muss. Dieser Eindruck verstärkte noch durch seine wiederholte Teilnahme als Jury-Mitglied am englischen FlexoTech-Award. Allerdings traten dabei noch andere Gesichtspunkte auf, von denen der deutschsprachige Flexodruckmarkt möglichweise etwas profitieren kann.

FM Raster überall

Bei den Einreichungen zum FlexoTech Award waren sehr häufig frequenzmodulierte Raster (FM-Raster) zu sehen. Des Öfteren wurden sehr feine Varianten des FM-Rasters eingesetzt, die selbst unter der Lupe einer fotorealistische Anmutung sehr nahe gekommen sind. Doch auch bei den konventionellen Versionen waren mit bloßem Auge keine Rasterstrukturen zu erkennen.

FM-Raster können mit eine Reihe von Vorteilen aufwarten, die sie für die Anwendung im Flexodruck potenziell besonders interessant machen. Dabei ist die Möglichkeit, nahtlos zum Papierweiß zu vignettieren, der wohl wichtigste Vorteil. Zudem sind FM-Raster weniger empfindlich gegenüber leichten Passerversatz und mit FM-Raster gedruckte fotografische Abbildungen wirken meist schärfer und detailreicher.

Auch können sie beim Drucken mit einer festen Farbpalette eine große Hilfe sein, wenn feinste Bildelemente wie beispielsweise kleine Texte oder dünne Linien aus mehreren Teildruckfarben aufgebaut sein müssen. Denn frequenzmodulierte Raster neigen weniger zum Sägezahneffekt an den Außenkonturen, als konventionelle. Besucher der Druckdemonstrationen während der Proflex 2017 konnten sich hiervon bereits überzeugen. Im DFTA-Technologiezentrum arbeitet aktuell daher auch an der Entwicklung eines frequenzmodulierten Rasters, der das durch die bisherigen Versionen der DFTA Screens gesammelte Fachwissen in sich vereinen soll.

Ist das Drucken mit fester Farbpalette im Kommen?

Lässt man die relativ große Anzahl der Einreichungen zum FlexoTech-Award Revue passieren, kann man den Eindruck gewinnen, dass vermehrt versucht wird, Sonderfarben zu vermeiden und stattdessen mit einer fest definierten Farbpalette zu drucken. Oft sind dies noch sechs oder sieben Prozessfarben, aber es scheint einen Trend hin zur „strikten und schlanken“ (4C-) CMYK-Farbpalette geben.

Diese Stoßrichtung wird mittelfristig unausweichlich sein. Sie verspricht beste Möglichkeiten, den Verpackungsdruck mehr zu „industrialisieren“, was auch notwendig ist. Die Flexodrucker sind deshalb gut beraten, sich technisch und mental auf diese Technik vorzubereiten. [2483]

Preprint auf Augenhöhe

