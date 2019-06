Amcor Limited und Bemis Company

US-Justizministerium erteilt Genehmigung für Zusammenschluss

Das US-Justizministerium hat die behördliche Genehmigung für den Zusammenschluss der beiden führenden Verpackungshersteller Amcor Limited und Bemis Company erteilt.

Voraussetzung für diese Genehmigung ist der bereits angekündigte Verkauf bestimmter Amcor-Vermögenswerte in den USA an Tekni-Plex Inc. Alle kartellrechtlichen und sonstigen behördlichen Genehmigungen wurden damit nun abgeschlossen, und die letzten Schritte zum Abschluss der Transaktion werden nun fortgesetzt. Der offizielle Zusammenschluss wird am 11. Juni 2019 stattfinden.

