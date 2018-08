Treofan: Verkauf des Europa-Geschäfts an Jindal Films

Der Eigentümer der Treofan Holdings GmbH, hat seine Mehrheitsbeteiligung an Treofan Europa an Jindal Films verkauft, einen indischen Folien- und Etikettenhersteller.

Die rechtsverbindliche Vereinbarung wurde am Montag, den 6. August, unterzeichnet.

Die Übernahme wird voraussichtlich vor Ende des ersten Quartals 2019 abgeschlossen,

vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungs- und Abschlussverfahren.

Jindal Films ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von speziellen biaxial orientierten Polypropylenfolien (BOPP) und verfügt in Indien, Europa und den USA über Produktionsstätten. Die Gesellschaft und die mit ihr verbundenen Unternehmen haben Vertriebsbüros in aller Welt, einschließlich in Nord- und Südamerika, Europa und Asien, um ihre Kunden zu unterstützen. Insgesamt beschäftigt die Gruppe ungefähr 3000 Mitarbeiter.