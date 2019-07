Schur Flexibles und All4Labels stehen zum Verkauf

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, werden die europäischen Verpackungshersteller Schur Flexibles und All4Labels in separaten Auktionen, die sich an Private-Equity-Käufer richten, zum Verkauf angeboten.

Die Buyout-Gruppe Lindsay Goldberg arbeitet mit Goldman Sachs an der Veräußerung der in Wien ansässigen Firma Schur Flexibles, die sie für 800-900 Millionen Euro verkaufen will.

Separat hat die familiengeführte deutsche All4Labels Group, einer der drei weltweit führenden Hersteller von Haftetiketten, die Suche nach einem neuen Investor auch mit Hilfe von Goldman Sachs in einem potenziellen Deal gestartet, der das Unternehmen mit 700-800 Millionen Euro bewerten könnte.