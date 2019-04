Schur Flexibles Group übernimmt Scandiflex Pac

Die Schur Flexibles Group hat den schwedischen Spezialisten für flexible Verpackungen Scandiflex Pac AB übernommen. Durch die Akquisition möchte die Schur Flexibles Group ihre Marktposition in Europa weiter stärken. Zudem profitiert Schur Flexibles insbesondere von der Erweiterung seiner bestehenden Expertise im Bereich Flexodruck in Skandinavien.

Anzeige

Mit der Akquisition schafft die Gruppe den Schritt zum Vollservice-Anbieter von Verpackungslösungen für den skandinavischen Markt und verfügt über eine lückenlose Wertschöpfungskette in den Bereichen Extrusion, Converting Flexo- und Digitaldruck.

Mit Schur Flexibles Dänemark, Schur Flexibles Finnland und Danapak Flexibles sowie Scandiflex Pac deckt die Schur Flexibles Group den gesamten skandinavischen Markt ab und erwirtschaftet dort nach eigenen Angaben einen Umsatz von über 120 Millionen Euro.

Im Bereich Digitaldruck wird die Integration von Scandiflex Pac in die Schur Flexibles Group durch den Austausch von Know-how zwischen Scandiflex Pac und dem französischen Geschäftsteil der Gruppe Schur Flexibles Uni einen Mehrwert schaffen. Scandiflex Pac wird in erheblichem Umfang von der Digitaldruckkompetenz des internen Spezialisten der Gruppe profitieren.

Schur Flexibles verfügt über Erfahrungen bei der Akquisition und Integration renommierter Unternehmen im europäischen Markt. So wurde im Jahr 2018 Schur Flexibles Uni sowie Teile der Clondalkin-Gruppe eingegliedert. Schur Flexibles ist in den Märkten Deutschland, Dänemark, Niederlande, Slowakei, Griechenland und Frankreich aktiv.

Über Schur Flexibles Group

Die 2012 gegründete Schur Flexibles Group mit Hauptsitz in Wiener Neudorf, Österreich, ist auf Hochbarriere-Verpackungslösungen für die Lebensmittel-, Tabak- und Pharmaindustrie spezialisiert. Mit ihrer integrierten Wertschöpfungskette von Extrusion über Druck und Kaschierung bis hin zur Beutelerzeugung erwirtschaftet die Gruppe aktuell einen Gesamtumsatz von 520 Mio. Euro (pro forma). In ihren 15 Tochterunternehmen beschäftigt die Schur Flexibles Group rund 1750 Mitarbeiter an 23 Standorten in West- und Osteuropa.

Über Scandiflex Pac AB (zukünftig Schur Flexibles Scandiflex)

Scandiflex Pac AB (zukünftig Schur Flexibles Scandiflex) ist ein skandinavischer Entwickler und Hersteller von Verpackungslösungen, vorwiegend für die Lebensmittelindustrie. Das Unternehmen produziert Verpackungslösungen für Kaffee, Süßwaren, Fleisch, Käse, Fisch, Fertigwaren und bestimmte Non-Food-Produkte. Bedruckt und veredelt werden die Verpackungssubstrate im Flexo- und Digitaldruck. Scandiflex Pac wurde 1985 gegründet.

Das könnte Sie auch interessieren: