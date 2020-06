Schmalbahniger Verpackungsdruck

Reflex Labels – Etikettendrucker entdeckt für sich den Verpackungsdruck

In weniger als zwei Jahrzehnten ist Reflex Labels (UK) auf fast 20 Standorte angewachsen, mit dem Ziel, die qualitativ hochwertigsten Etiketten in Großbritannien anzubieten. Etwas versteckt in einem ehemaligen Lagerhaus in Barwell, Leicestershire/GB, produziert Reflex Labels Etiketten auch Verpackungen.

Eine ganz andere Welt

Reflex Label Plus hat als Teil der Reflex-Gruppe eine eigene Webseite und einen eigenen Schwerpunkt – die Anwendung innovativer Technologien und Prozesse für die Zielmärkte Lebensmittel, Pharmazie, Pflegeprodukte, Bier, Wein und Spirituosen. Öffnet man die Türe zum genannten Lagerhaus, betritt man eine ganz andere Welt, in der Kartonagen, Folien und andere Substrate so miteinander kombiniert werden, dass Schalen, Sandwichverpackungen und andere Lebensmittel-Verpackungen entstehen.

Produktionsleiter Shaun Boult leitet bei Reflex Labels Plus den neuen Geschäftsbereich Food-Service-Verpackungen. Unter seiner Verantwortung werden Substrate, Prozesse und Maschinen getestet. Manchmal führt er auch selbst Produkttests durch. Zudem arbeitet Boult eng mit der Reflex-Vertriebsgruppe zusammen, um neue Produkte zu erproben, wobei er auf eine Reihe modernster Maschinen zurückgreifen kann.

Umfangreiches Investitionsprogramm

2017 wurde die erste Produktionslinie installiert, eine Achtfarben EF-520 Flexo-Druckmaschine des holländischen Herstellers MPS. Eine zweite Neunfarben EF-520 wurde 2018 in Betrieb genommen. Die Investitionen waren Teil eines Investitionsprogramms für die gesamte Reflex-Gruppe, das mehr als ein Dutzend Druckmaschinen umfasste. Darin enthalten was auch eine Top ausgestattete Mark Andy P7, wodurch sich die Anzahl der amerikanischen Druckmaschinen in der Reflex-Gruppe auf insgesamt 27 erhöhte!

Beide MPS Linien in Barwell wurden mit je zwei Nonstop-Abwicklern von Martin Automatic ausgestattet. Dabei ist jeweils ein Rollenwechsler vom Typ MBX für Karton, typischerweise 150 bis 450 µm dick und mit Rollen-Durchmesser von bis zu 1828 mm (72 Zoll). Zusätzlich wurde jede Druckmaschine mit einem MBSF-Rollenwechsler für Folie ausgestattet. Boult weist darauf hin, dass die Multisubstrat-Fähigkeit der beiden MBSF-Rollenwechsler, die ursprünglich angeschafft wurden um PET- und OPP-Folien von 12 bis 18 µm zuzuführen, mit der Möglichkeit zur Verarbeitung von Papier und leichten Kartonagen von entscheidender Bedeutung sein werden, weil Reflex differenziertere Produkte mit Mehrwert herstellen möchte.

Im Hinblick auf die Kombination von Martin-Rollenwechslern an seinen MPS-Druckmaschinen, kommentiert Boult: „Selbstverständlich lag der Fokus auf dem kontinuierlichen Nonstop- Betrieb und der Materialabfallvermeidung. Und wir werfen praktisch nichts mehr weg. Die MPS-Druckmaschinen halten das Register ausgezeichnet, so dass wir nur das eine Endprodukt mit der Klebestelle aussortieren müssen.“

Neue Produkte und Nachhaltigkeit

Obwohl der Verpackungsdruck mit dem Etikettenbereich verbunden ist, wird er als unabhängige Einheit betrieben. Sogar die Bediener wurden nicht von der Etiketten-Abteilung abgezogen, sondern eigens für diesen Geschäftsbereich eingestellt. Als Ergänzung zu den Linien für Food-on-the-go-Produkte wie Sandwich-Verpackungen, die im Markt als „Sandwich-Skillet“ bekannt sind, sucht die Reflex-Gruppe nach neuen Produkten mit Fokus auf Nachhaltigkeit. „Nachhaltigkeit ist hier ein großes Thema. Uns geht es darum, Produkte mit weniger Deponierung und höherer Wiederverwertbarkeit, bis hin zu vollständiger Kompostierbarkeit zu fördern.“

Im Reflex Labels Plus Werk in Barwell liegt die durchschnittliche Lauflänge derzeit bei 300.000 bis zu 2 Millionen Stück, wobei noch einschichtig produziert wird. Da Reflex eine schnelle Expansion durch Investitionen in zukunftssichere Anlagen und unternehmerische denkendes Personal plant, ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Zukunftspläne Wirklichkeit werden.