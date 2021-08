Rasterwalzenhersteller Zecher

Neue Website mit Fokus auf User Experience

Die Zecher GmbH, ein internationaler Hersteller von Rasterwalzen aus Chrom und Keramik, zeigt sich mit neuem Webauftritt. Im Fokus steht ein modernes, klares Design mit einfacher Nutzerführung und Interaktionsmöglichkeiten. Neben Informationen über die Zecher-Welt, bietet die neue Website den Kunden auch allgemeinen Content rund um das Thema Druckverfahren.

“Fünf Jahre nach dem letzten Relaunch haben wir bewusst unseren Schwerpunkt auf die Bedienbarkeit und Nutzerfreundlichkeit gelegt und möchten unseren Nutzern durch einen professionellen und klar strukturierten Auftritt die gewünschten Informationen über unsere Produkte rund um unsere Rasterwalzen, Druckzylinder und Dienstleistungen zur Verfügung stellen. So haben wir zum Beispiel unsere Produkte mit drehbaren 360 Grad-Ansichten dargestellt oder durch verschiebbare Regler in der Ansicht variierbare Gravurbeispiele verwendet”, äußert sich Thomas Reinking (Leiter Vertrieb und Marketing) zu dem Projekt.

Anzeige

Neben der gestalterischen Umstrukturierung wurde die komplette Website inhaltlich überarbeitet und an die aktuellen technischen Anforderungen angepasst. So ist sie optimiert für die Nutzung auf diversen Endgeräten und für bessere Auffindbarkeit in Suchmaschinen.

Die klare Struktur der neuen Website ist Teil der internationalen Wachstumsausrichtung von Zecher. Dazu Reinking: “Wir freuen uns sehr, dass wir auf der neuen Website den Nutzern nicht nur die Zecher-Produkte vorstellen, sondern durch das Supermarkt-Thema auch die alltäglichen Berührungspunkte mit Endprodukten der Druckindustrie aufgreifen.”

Hier geht es zur neuen Webseite von Zecher. Klicken Sie hier!

Über Zecher

Die Zecher GmbH ist ein internationaler Hersteller von Rasterwalzen aus Chrom und Keramik. Mit kontinuierlichen Weiterentwicklungen und drucktechnischen Innovationen kann Zecher heute auf eine über 70-jährige Erfahrung in der Rasterwalzenfertigung zurückblicken. Am Firmensitz in Paderborn fertigt Zecher jährlich rund 12.000 gravierte Rasterwalzen.