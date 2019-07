Kooperation verlängert: coe fertigt weiterhin Flexodruckplatten mit Bellissima DMS

Nach anderthalb Jahren erfolgreicher Testphase sind sich die Carl Ostermann Erben GmbH (coe) und Aniken Graphics International LLP einig – sie führen ihre Kooperation fort.

Das Familienunternehmen ist nun vollumfänglich lizensiert, seinen Kunden Flexodruckplatten im Bellissima-DMS-Raster anzubieten. Bereits seit Februar 2018 fertigt coe als einziges deutsches Reprohaus Druckplatten mittels Bellissima DMS für den Schmalbahnbereich.

Anzeige

Aniken Graphics, das Joint Venture zwischen der Firma Hamillroad Software, einem in Großbritannien ansässigem Unternehmen für Druckvorstufen-Softwarelösungen, und dem niederländischen Rasterwalzenhersteller Apex International, verkündete die Nachricht Anfang der Woche.

Welche Vorteile kann die Rastertechnologie Bellissima DMS für den Flexodruck bieten?

Bellissima DMS (Digitally Modulated Screening) ist ein digital modulierter Raster von Hamillroad Software. Durch den Einsatz von Bellissimas patentiertem Punkte-Algorithmus sollen Kunden unter anderem von folgenden Vorteilen profitieren:

Hochauflösender Flexodruck (vergleichbar mit 140-180 L/cm)

Hochwertige Bildwiedergabe in Fotoqualität

Verläufe gegen 0 im Hochlichtbereich und Volltonraster bis zu 99,5%

Keine Farbverschiebungen bei Registerversatz

Moiréfreie Druckergebnisse

Kantenfreie Übergänge in Verläufen

Hohe Randschärfe von feinen Elementen und negativen Texten

Über die Carl Ostermann Erben

coe ist eines der führenden deutschen Unternehmen für Full Service vor dem Druck, das hochwertige Klischees, Sleeves und Siebe herstellt. An den Standorten Bremen und Stuttgart produzieren 54 Mitarbeiter just in time Druckformen, hauptsächlich für den Flexo- und Buchdruck, und bereiten Daten für den Digitaldruck auf. Nationale sowie internationale Kunden sind qualitätsbewusste Etikettendruckereien, Verpackungsdrucker und Markenartikler. Andere Hauptkunden von coe sind Hersteller von flexiblen Verpackungen, Pharma- und Tissue-Produkten. Die Carl Ostermann Erben GmbH besteht 2019 seit 128 Jahren. Geschäftsführer sind Andreas Segelken und Holger Ostermann.