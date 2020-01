Druckfarben-Produktion

Doneck Network: Neues Werk in Ungarn

Der europäische Druckfarbenhersteller Doneck Network beliefert seit 2019 seine Kunden in Zentraleuropa mit Druckfarben für Flexo- und Tiefdruckanwendungen aus dem neuen Werk in Százhalombatta in Ungarn.

Der Batta-Industriepark, rund 30 km südwestlich von Budapest, liegt strategisch günstig, um die Kunden des Unternehmens in Zentraleuropa sicher zu beliefern und zu betreuen.

Im Fokus des neuen Standortes steht laut Doneck die nach dem neuesten Stand der Technik errichtete Wasserfarben- und Lösemittelfarben-Produktion für Flexo- und Tiefdruck-Anwendungen. Das neue Werk bietet Raum für den gesamten Workflow einer Druckfarbenherstellung. Von moderner Lagertechnik über High-Tech-Labortechnik, werkseigener Wartungs- und Instandhaltungs-Technik, sowie Logistik mit eigenem LKK.

Die Produktion der Wasserfarben läuft bereits seit Beginn 2019. Lösemitteldruckfarben werden seit April 2019 produziert. Mit einem Team von fast 20 Mitarbeitern unter der Leitung von Managing Director Balint Juhász entspricht das neue Werk den aktuellen Umwelt- und Sicherheits- sowie Effizienzmaßstäben.

Der Mittelständler mit Headquarter in Luxemburg verfügt mit dem neuen Werk über eine Plattform für den zentraleuropäischen Markt und möchte damit auch weitere Expansionen sicherstellen. Am alten Standort am Speckgürtel von Budapest, gegründet 2010, war nicht mehr genügend Platz für die steigenden Produktionskapazitäten. Die gesamte Nutzfläche des Gebäudes beträgt rund 3.500 qm2. Die Bauzeit inkl. Planung betrug insgesamt 15 Monate.

„Die logistisch vorteilhafte Lage direkt an der Autobahn M6 garantiert eine schnelle und flexible Belieferung unserer Kunden in Ungarn, Slowenien, Serbien, Slowakei, Österreich, Tschechien und Rumänien,“ berichtet Balint Juhász, Managing Director Doneck Pronat Ltd.

Das Doneck Network mit Headquarter Doneck Euroflex S.A. in Luxemburg verfügt derzeit über sechs Tochtergesellschaften in den europäischen Standorten England, Spanien, Ungarn, Polen, Italien und Deutschland. Sowie einem Übersee-Standort in Santiago, Chile.