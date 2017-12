Der belgische Verpackungshersteller Vitra erweitert seine Produktion mit Bobst-Anlagen

Im Rahmen eines umfangreichen Investitionsprogramms hat der Verpackungshersteller Vitra mit Sitz in Wommelgem, Belgien, in zwei neue 20Six CI Flexodruckmaschinen und eine CL850 Kaschiermaschine investiert. Die neuen Bobst-Anlagen sollen noch 2017 in Betrieb gehen und die Produktionskapazität des Unternehmens deutlich steigern. Das 1935 gegründete Unternehmen ist bereits in der zweiten und dritten Generation in Hand der Familie Vitra.

Sleevewechsel an der neuen 20SIX CI Flexodruckmaschine von Bobst (Quelle: Bobst)

Mit 10 Farben, einer Druckbreite von 1050 mm und Drucklängen von bis zu 800 mm eignen sich die beiden Flexodruckmaschinen für ein breites Spektrum an Druckaufträgen für flexible Materialien. Beide Anlagen sind mit 100 %-Inspektionssystemen und Inline-Spektralphotometern von BST-Eltromat ausgestattet. Ein weiteres technisches Highlight der Druckmaschinen ist das externe Positioniersystem smartGPS, das nicht nur die Makulatur beim Andruck reduziert, sondern auch als Qualitätskontrolle für Druckhardware und Klischeemontage dient.

Vitra hat sich für eine 1350 mm breite CL 850D Multi-Tech-Doppelkaschiermaschine entschieden. Sie soll eine bestehende Anlage ersetzen und eine bereits vorhandene lösemittelfreie Kaschiermaschine ergänzen. Die CL 850 soll für lösemittelhaltige Anwendungsbereiche und, je nach Vorgabe, entweder mit Tiefdruck- oder Flexo-Wagen eingesetzt werden. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, unterschiedliche Arten von Lacken und Lackierungen aufzutragen. Dadurch lassen sich von Vitra produzierte Verpackungen optisch aufwerten und die Eigenschaften des Trägermaterials verbessern.