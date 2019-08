Kostenloses eBook für ITler in Medienunternehmen

Cloudbasiertes Arbeiten – Chancen und Risiken

Die Cloud-Nutzung in der Industrie boomt. Unternehmen und Organisationen haben die Vorteile, die das Arbeiten in der Cloud bietet, erkannt – vom einfachen Fernzugriff auf wichtige Daten über effiziente Kollaborationsfunktionen und ständige Systemaktualität bis hin zur Entlastung der IT-Teams, da eine zeit- und kostenaufwändige Hardwarewartung entfällt. Cloud Print ist eine echte Alternative.

Im Zuge einer Migration in die Public Cloud kann jedoch ein Lücke zwischen bestehendem Schutz vor Ort und den neuen Sicherheitsanforderungen in der Cloud entstehen. Das kostenlose, weiterhin aktuelle eBook »Cloud Computing – Migration, Kosten und Sicherheit« des IT Verlags für Informationstechnik (Sauerlach) zeigt auf, wie man das Arbeiten in der Cloud effizient und zugleich sicher gestaltet.

