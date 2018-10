Asahi Photoproducts erweitert mit Wikoff Color seine Marktpräsenz in den USA

Asahi Photoproducts, japanischer Hersteller von Fotopolymer-Druckplatten für den Flexodruck, hat bekanntgegeben, dass das Unternehmen mit der Wikoff Color Corporation einen Händler-Vertrag für die USA unterzeichnet hat. Dieser weitere US-Händler vergrößert die Reichweite von Asahi in den USA und bringt die Lösungen von Asahi näher an die Drucker. Die 1956 gegründete Wikoff Color Corporation befindet sich im Besitz der Belegschaft und stellt Druckfarben sowie Beschichtungen für eine Vielzahl unterschiedlicher Drucktechnologien her.

„Die USA sind ein großer und für Asahi sehr wichtiger Markt“, sagt Aki Kato, Geschäftsführer von Asahi Photoproducts. „Da die Plattenherstellung immer dichter an die Druckmaschinen heran rückt, ist es für uns und die Endkunden von großem Vorteil, wenn sie von ihrem vertrauten Zulieferer von Druckfarben und Beschichtungen nun auch die Flexodruckplatten beziehen können.“